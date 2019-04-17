Белорусы Марина Арзамасова и Александр Василевский выступят на ЧМ по легкоатлетическим эстафетам

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Марина Арзамасова и Александр Василевский выступят на чемпионате мира по легкоатлетическим эстафетам, который с 11 по 12 мая пройдет в Йокохаме (Япония), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.
Дуэт представит Беларусь в новом виде программы соревнований - 2х2х400м. Двум спортсменам (мужчина и женщина) предстоит дважды преодолеть дистанцию 400 м. Стартовать легкоатлетам предстоит без колодок, а коридоры для передачи палочки установлены в границах эстафеты 4х400м.
Как отметили в федерации, два года назад Беларусь впервые приняла участие в чемпионате по эстафетам, и дебют вышел успешным: наши девушки завоевали серебро в эстафете 4х800м.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3708 BYN
|2.367 BYN
|2.371 BYN
|USD
|2.0953 BYN
|2.093 BYN
|2.097 BYN
|RUB
|3.2774 BYN
|3.274 BYN
|3.28 BYN