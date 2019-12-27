Белорусы Михаил Семенов и Полина Сероносова выступят в лыжной многодневке "Тур де Ски"

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Полина Сероносова и Михаил Семенов выступят в лыжной многодневке "Тур де Ски", которая пройдет с 28 декабря по 5 января. Участники престижного соревнования проведут семь этапов на трассах Ленцерхайде (Швейцария), Тоблаха и Валь-ди-Фьемме (Италия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации лыжных гонок.

Многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта традиционно проводится в конце декабря - начале января и является особой частью Кубка мира. Включает в себя масс-старты, гонки преследования и состязания с раздельным стартом. Дистанции преодолеваются как классическим, так и свободным стилем.

Заключительный этап многодневки традиционно проводится в итальянском Валь-ди-Фьемме гонкой в гору. Победители определяются в генеральной классификации по наименьшему общему времени прохождения всех этапов и в спринтерском зачете по набранным очкам.-0-