Белорусы намерены взять реванш у североирландцев в квалификации Евро-2020

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси сегодня проведут матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы против команды Северной Ирландии. Игру в Борисове будет судить бригада австрийских арбитров во главе с Харальдом Лехнером, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К сегодняшнему поединку команды подошли с разным настроением. Белорусы выйдут на игру, имея в пассиве три поражения, а их соперники являются лидерами группы С, одержав три победы. Одну из них североирландцы добыли в домашней встрече с белорусами - 2:1. Кроме того, в их активе два выигрыша у эстонцев - 2:0 (дома) и 2:1 (в гостях). Команда Игоря Криушенко проиграла также сборным Нидерландов - 0:4 (в гостях) и Германии - 0:2 (дома). Таким образом, после трех стартовых фиаско сегодня белорусские футболисты будут всеми силами стараться взять реванш за мартовское поражение в Белфасте и набрать первые баллы в отборочном цикле Евро-2020.

Встреча на поле "Борисов-Арены" начнется в 21.45 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". После окончания игры для болельщиков будут организованы бесплатные электричка в Минск, а также автобусы, которые затем развезут минчан по спальным районам столицы.

Кроме матча в Борисове сегодня в группе С состоится еще один поединок - в Майнце сборная Германии примет команду Эстонии.

Турнирное положение: Северная Ирландия - 9 очков (3 матча; разница мячей - 6-2), Германия - 6 (2; 5-2), Нидерланды - 3 (2; 6-3), Эстония - 0 (2; 1-4), Беларусь - 0 (3; 1-8).-0-