Белорусы не попали в число призеров этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Китае

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пляжные волейболисты Александр Дедков и Павел Петрушко завершили турнирную борьбу в первом раунде плей-офф на этапе Мирового тура со статусом трех звезд в китайском Циньчжоу. Сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

На групповой стадии белорусский дуэт выглядел весьма уверенно, обыграв австралийцев Кола Дюранта и Дамиана Шумана (2:1). Затем были вынуждены признать поражение китайцы Лайкцзян Ха и Цзясин Ву (0:2). Увы, Майлс Эванс и Райан Доэрти из США в упорном трехсетовом поединке смогли сломить сопротивления Александра Дедкова и Павла Петрушко - 2:1. Отметим, что на негативном для белорусов результате сказалась небольшая травма пальца у Александра Дедкова, который является основным блокирующим в паре.

Победителями представительного старта стали швейцарцы Адриан Гейдрих и Мирко Герсон. Серебро у австрийцев Мартина Ермакоры и Морица Пристауца. Бронзовые медали выиграли россияне Руслан Быканов и Александр Лихолетов.-0-