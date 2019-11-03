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03 ноября 2019, 23:06

Белорусы остались без наград открытого чемпионата страны по настольному теннису

Фото из архива
Фото из архива

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские мастера малой ракетки остались без медалей завершившегося в столице открытого чемпионата Беларуси по настольному теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мужском одиночном разряде лучший из белорусов Павел Платонов завершил турнирный путь на стадии 1/8 финала. Победу в данном виде программы праздновал француз Эммануэль Лебессон.

В аналогичном разряде у женщин белоруска Надежда Богданова остановилась на стадии 1/16 финала. Равных же тут не было японке Хина Хаято.

В парном разряде у мужчин Павел Платонов и Александр Ханин выбыли в 1/8 финала, а виктория досталась китайцам Хайдон Ксю и Жаоян Жао.

В парном разряде у женщин Надежда Богданова и Дарья Триголос также завершили состязания на пороге четвертьфинальной стадии. Чемпионский титул выиграли японки Сацуки Одо и Саки Шибата.

За медали открытого чемпионата Беларуси по настольному теннису спорили около 300 спортсменов из 50-ти стран в двух возрастных категориях.  Среди участников состязаний немало мастеров малой ракетки, входящих в топ-100 мирового рейтинга.

Тренерский штаб белорусской сборной постарался заявить максимальное количество представителей хозяев состязаний. -0-

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