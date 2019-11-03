Белорусы остались без наград открытого чемпионата страны по настольному теннису

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские мастера малой ракетки остались без медалей завершившегося в столице открытого чемпионата Беларуси по настольному теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В мужском одиночном разряде лучший из белорусов Павел Платонов завершил турнирный путь на стадии 1/8 финала. Победу в данном виде программы праздновал француз Эммануэль Лебессон.
В аналогичном разряде у женщин белоруска Надежда Богданова остановилась на стадии 1/16 финала. Равных же тут не было японке Хина Хаято.
В парном разряде у мужчин Павел Платонов и Александр Ханин выбыли в 1/8 финала, а виктория досталась китайцам Хайдон Ксю и Жаоян Жао.
В парном разряде у женщин Надежда Богданова и Дарья Триголос также завершили состязания на пороге четвертьфинальной стадии. Чемпионский титул выиграли японки Сацуки Одо и Саки Шибата.
За медали открытого чемпионата Беларуси по настольному теннису спорили около 300 спортсменов из 50-ти стран в двух возрастных категориях. Среди участников состязаний немало мастеров малой ракетки, входящих в топ-100 мирового рейтинга.
Тренерский штаб белорусской сборной постарался заявить максимальное количество представителей хозяев состязаний. -0-