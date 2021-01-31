Белорусы Павел Дик и Станислав Гладченко выиграли международный турнир по фристайлу в "Раубичах"

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские лыжные акробаты Павел Дик и Станислав Гладченко выиграли международные состязания по синхронным прыжкам в рамках программы этапа Кубка мира, который завершился в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Заключительный прыжок победителей судьи оценили в 92,42 балла. Второе место заняли также белорусские спортсмены Максим Густик и Андрей Кузьмин, их итоговый результат - 92 балла. Замкнули тройку сильнейших канадцы Миха Фонтейн и Эмиль Наде - 90,73 балла.
На этапе Кубка мира по лыжной акробатике в РЦОП "Раубичи" выступали представители 11 стран. Наряду с белорусами на медали состязаний претендовали спортсмены из России, Украины, Казахстана, США, Канады, Японии, Великобритании, Австралии, Германии, Швейцарии. У мужчин первое место занял россиянин Максим Буров, благодаря этой виктории досрочно выигравший общий зачет Кубка мира.-0-
Фото Дениса Костюченко