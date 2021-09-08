Белорусы первенствовали в медальном зачете молодежного ЧМ по шашкам-64 в Болгарии

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены заняли первое место в медальном зачете молодежного ЧМ по шашкам-64 в Болгарии. На их счету 15 золотых, 15 серебряных и 9 бронзовых медалей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФШ.

Отметим выступление в классической программе, где чемпионками стали Мария Чеснокова, Виктория Николаева, Полина Петрусева и Евгения Швед. У парней победы праздновали Алексей Павлюченко и Георгий Выдерко. Серебро завоевали Владислав Валюк, Захар Шибаков, Марат Лев, Александр Спирин и Дарья Никифорова. На счету Алеси Масюк - бронза.

В быстрой программе золотые медали выиграли Георгий Выдерко, Алексей Павлюченко, Яна Якубович, Дарья Никифорова и Евгения Швед. Серебро у Марата Льва, Александра Спирина, Марии Чеснововой, Виктории Николаевой и Алеси Масюк. Бронза у Владислава Валюка, Анастасии Соколовой, Инги Барашко и Юлии Швед.

В турнире по блицу победы праздновали Георгий Выдерко, Яна Якубович, Александра Синяк и Евгения Швед. Серебряные награды выиграли Виталий Новиков, Марат Лев, Мария Чеснокова, Дарья Никифорова и Инга Барашко. На третьем месте старт завершили Владислав Валюк, Алексей Павлюченко, Артем Гутан и Полина Петрусева.

В командном чемпионате мира по блицу (в составе дружины выступали спортсмены до 17, 14 и 11 лет) сборная Беларуси (Дарья Никифорова, Евгения Швед и Дарья Норчук) выиграла золото. В стартах парней Георгий Выдерко, Марк Акулович и Алексей Павлюченко заняли второе место.-0-