Белорусы Петрушко и Дедков победили в Европейском туре по пляжному волейболу в Эстонии

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские игроки Павел Петрушко и Александр Дедков победили в Европейском туре Восточно-Европейской волейбольной ассоциации (ЕЕВЗА) по пляжному волейболу в Пярну (Эстония), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На групповом этапе дуэт из Минска одержал три победы, а в четвертьфинале обыграл сильную латвийскую пару Александр Соловейс/ Ральф Намикис - 21:15, 21:17. В следующем раунде белорусы были сильнее россиян Василия Андрианова и Антона Сафонова - 17:21, 22:20, 15:8, а в финале Павел Петрушко и Александр Дедков обыграли за 30 минут Артура Васильева и Матаса Навицкаса из Литвы - 26:24, 21:17.

За победу на туре белорусы получили 120 очков в зачет рейтинга. В конце июня Павел Петрушко и Александр Дедков победили в этапе Европейского тура ЕЕВЗА в Калининграде.-0-