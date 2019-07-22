Белорусы по пенальти одолели Швейцарию и вышли в плей-офф квалификации ЧМ по пляжному футболу

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала третью победу в квалификационном турнире чемпионата мира в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке предварительной группы Е белорусы сегодня одолели соперников из Швейцарии в серии послематчевых пенальти 3:2.

По ходу встречи белорусские футболисты проигрывали 0:2, но благодаря голам Анатолия Рябко и Юрия Петровского выровняли положение, переведя игру в овертайм, а затем лучше исполнили пенальти.

На II Европейских играх в Минске белорусы также были сильнее швейцарцев в серии пенальти.

На предварительном этапе соревнований в Москве сборная Беларуси победила также команды Турции и Литвы. Итоговое положение в группе Е: Швейцария - 6 очков, Беларусь - 5, Литва - 3, Турция - 0.

В европейской квалификации мирового первенства принимают участие 19 команд. По итогам первого группового этапа в плей-офф вышли по три команды из каждой группы, а также лучшая сборная из занявших четвертые места.

Победители матчей 1/8 финала (23 июля) проведут второй групповой этап (24-26 июля), после которого по две лучшие дружины получат прямые путевки в финальную стадию мирового первенства, а еще один пропуск разыграют команды, занявшие третьи места на втором групповом этапе. Турнир в российской столице завершится 27 июля.-0-

Фото beachsoccer.ru