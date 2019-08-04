Белорусы победили албанцев в квалификации баскетбольного ЧЕ

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболисты успешно начали выступление во втором квалификационном раунде чемпионата Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На старте турнира в группе Е подопечные Александра Крутикова уверенно выиграли в Тиране у сборной Албании со счетом 73:51 (19:17, 22:19, 18:5, 14:10). Самым результативным в составе победителей стал Максим Салаш, набравший 16 очков, на 2 балла меньше у капитана команды Артема Параховского.

Свой следующий поединок белорусские баскетболисты проведут 7 августа в Минске против датчан. А 14 августа также на своей площадке белорусы сыграют с Албанией, 17 августа завершат турнир встречей в Дании.

Составы остальных групп:

F - Словакия, Кипр, Румыния.

G - Великобритания, Люксембург, Косово.

Н - Исландия, Португалия, Швейцария.

В основной отборочный раунд выйдут только победители групп. Если белорусы займут первое место, то попадут в квартет С, где их соперниками будут сборные Литвы, Бельгии и Чехии.

Финальный этап континентального первенства с участием 24 команд пройдет в августе 2021 года на аренах Грузии, Чехии, Германии и Италии.-0-