Белорусы победили французов в поединке Евролиги по пляжному футболу

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу успешно стартовала на этапе Евролиги в итальянской Катании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем первом поединке за путевку в суперфинал Евролиги белорусы обыграли команду Франции со счетом 4:1. Сегодня соперником белорусской дружины будет сборная Германии, которая в первом туре уступила Италии - 4:5.

Суперфинал, в котором выступят восемь лучших сборных Старого Света, пройдет с 5 по 8 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош. В последние годы белорусы неизменно играют в суперфинале Евролиги, в прошлом сезоне белорусские "пляжники" финишировали на 5-м место в этих состязаниях.

В нынешнем сезоне сборная Беларуси под руководством испанского тренера Николаса Альварадо заняла 7-е место на II Европейских играх в Минске, а затем в Москве успешно выступила в отборочном турнире чемпионата мира, впервые завоевав путевку в финальную стадию. Жеребьевка группового этапа планетарного первенства состоится 13 сентября в парагвайском Асунсьоне. Там же с 21 ноября по 1 декабря пройдут матчи чемпионата мира, в котором примут участие 16 лучших команд со всех континентов.-0-