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10 марта 2021, 19:40

Белорусы победили итальянцев в квалификации гандбольного чемпионата Европы

Фото handball.by
Фото handball.by

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси одержали вторую победу в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в своем третьем поединке 6-й квалификационной группы белорусские гандболисты обыграли на площадке минской "Чижовка-Арены" команду Италии со счетом 37:32 (18:14). На протяжении почти всего первого тайма игра шла мяч в мяч, и только к перерыву белорусам удалось оторваться от соперников на четыре гола. К середине второй половины встречи итальянцам удалось догнать хозяев - 28:28, но затем белорусы вновь захватили инициативу и довели встречу до победы с разницей в пять мячей. Самым результативным в составе победителей стал Никита Вайлупов, забросивший 12 мячей.

На старте отборочного турнира белорусы обменялись победами с норвежцами - в Минске выиграли с результатом 33:25, а в Беккестуа уступили со счетом 19:27.

Итальянские гандболисты сначала потерпели крупное поражение у себя дома от норвежцев - 24:39, а затем разделили очки со сборной Латвии - 28:17 (дома) и 29:31 (в гостях). Свой следующий матч подопечные Юрия Шевцова проведут 13 марта в Валмиере против латвийских гандболистов.

Положение команд в этой группе сейчас таково: Норвегия - 4 очка (3 матча), Беларусь - 4 (3), Италия - 2 (4), Латвия - 2 (2).

Финальная стадия 15-го по счету мужского чемпионата Европы пройдет в начале 2022 года на аренах Венгрии и Словакии.-0-

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