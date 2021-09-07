Белорусы победили на старте турнира по мини-футболу на первых Играх СНГ

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первых Играх стран СНГ в Казани стартовал турнир по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Юношеская сборная Беларуси (U-19) в первом матче предварительной группы В встречалась с командой Азербайджана и одержала убедительную победу с сухим счетом 6:0. Завтра подопечные Александра Черника встретятся со спортсменами Кыргызстана. В предварительной группе А команда России разгромила соперников из Молдовы с результатом 16:3. Здесь также сыграет команда Узбекистана. В полуфинал выйдут по две лучшие дружины из каждой группы, а команды, которые финишируют последними, встретятся в матче за пятое итоговое место. Полуфинальные встречи состоятся 10 сентября, а финал и матч за бронзовые награды пройдут 11 сентября.

Для белорусской команды соревнования в столице Татарстана являются проверкой сил перед квалификационным турниром юношеского чемпионата Европы 2022 года. Соперниками белорусов в 7-й отборочной группе будут сверстники из Хорватии, Латвии и Азербайджана.-0-