Белорусы победили россиян на старте суперфинала Евролиги по пляжному футболу

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу успешно стартовала в суперфинале Евролиги в португальском Фигейра-да-Фош, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в первом поединке предварительной группы А белорусы оказались сильнее пятикратных победителей Евролиги россиян. Основное время и овертайм завершились вничью - 4:4. В серии послематчевых пенальти белорусские футболисты были сильнее - 2:1.
В другом сегодняшнем поединке этого квартета вице-чемпионы Евролиги-2018 испанцы будут соперничать с командой Швейцарии.
В предварительной группе В играют сборные Италии, Украины, Португалии и Турции.
После завершения группового этапа 8 сентября состоятся поединки за 1-8-е итоговые места.
В нынешнем сезоне сборная Беларуси заняла 7-е место на II Европейских играх в Минске, а затем успешно выступила в отборочном турнире чемпионата мира, впервые завоевав путевку в финальную стадию.-0-