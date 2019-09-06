Белорусы победили швейцарцев в суперфинале Евролиги по пляжному футболу

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала вторую победу в суперфинале Евролиги в португальском Фигейра-да-Фош, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке с командой Швейцарии белорусы несколько раз уступали, но в итоге вырвали победу со счетом 6:5.
В первом туре белорусские футболисты переиграли россиян в серии пенальти - 5:4.
Положение команд: Беларусь - 4 очка (2 матча), Испания - 3 (1), Россия - 0 (1), Швейцария - 0 (2).
Завтра белорусы завершат первый этап матчем с испанцами, которые на старте победили швейцарцев - 9:8. В предварительной группе играют сборные Италии, Украины, Португалии и Турции.
После завершения группового этапа 8 сентября состоятся поединки за 1-8-е итоговые места.
В нынешнем сезоне сборная Беларуси заняла 7-е место на II Европейских играх в Минске, а затем успешно выступила в отборочном турнире чемпионата мира, впервые завоевав путевку в финальную стадию.-0-