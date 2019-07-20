Белорусы победили турок на старте квалификации ЧМ по пляжному футболу

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу победно начала выступление в квалификационном турнире чемпионата мира в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом поединке предварительной группы Е белорусы уверенно переиграли команду Турции со счетом 6:3 (4:0, 1:1, 1:2). Первый период белорусские футболисты провели очень собранно и забили 4 мяча в ворота соперников.
После перерыва команды обменялись голами, а в заключительной трети турки отличились дважды, белорусы - один раз. В составе победителей хет-трик оформил Юрий Петровский, дубль в активе Олега Гапона, еще один мяч на счету Вадима Бокача.
В другом сегодняшнем матче этого квартета сборная Литвы встретится с командой Швейцарии. Во втором туре 21 июля белорусская команда сыграет с литовцами, а 22 июля завершит первый этап игрой с Швейцарией.
В европейской квалификации принимают участие 19 команд. По итогам первого группового этапа в плей-офф выйдут по три команды из каждой группы, а также лучшая сборная из занявших четвертые места.
Победители матчей 1/8 финала проведут второй групповой этап, после которого по две лучшие дружины получат прямые путевки в финальную стадию мирового первенства, а еще один пропуск разыграют команды, занявшие третьи места на втором групповом этапе. Турнир в Москве завершится 27 июля.-0-
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