Белорусы победили венгров на юниорском ЧЕ по баскетболу

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты юниорской сборной Беларуси (U-18) одержали вторую победу подряд на чемпионате Европы (дивизион В) в румынском городе Орадя, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 3-го тура предварительной группы D белорусы встречались с командой Венгрии и выиграли со счетом 97:72 (27:12, 21:21, 34:25, 15:14). Лучшим у победителей оказался Даниил Борисевич, набравший 23 очка и совершивший 10 подборов под щитами. Накануне белорусские баскетболисты разгромили сверстников из Австрии со счетом 82:59, а в первом туре уступили португальцам с результатом 70:88.

Свой следующий поединок подопечные Александра Подерачева проведут 30 июля с командой Косово, а 31 июля завершат предварительный этап игрой со шведами.

Турнирное положение после трех игровых дней: Швеция - 6 очков, Беларусь - 5, Португалия - 5, Венгрия - 4, Австрия - 4, Косово - 3.

После завершения первого этапа борьбу за 3 путевки в элитный дивизион продолжат по две лучшие команды из четырех групп.-0-