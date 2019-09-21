Белорусы поборются за медали и лицензии на ЧМ по виндсерфингу в олимпийском классе RS:Х

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены поборются за медали и олимпийские лицензии на чемпионате мира по виндсерфингу в олимпийском классе RS:Х, который с 24 по 28 сентября пройдет в итальянской Торболе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мужских гонках серферов тренерский штаб сборной Беларуси рассчитывает на Артема Джавадова и Никиту Циркуна, которым предстоит спорт за 8 олимпийских лицензий.

В стартах женщин разыгрывается 9 пропусков на главные старты четырехлетия в Японии. Тут попробуют себя проявить Яна Ломоть и Юлия Матвеенко.

Задачу белорусам несколько облегчает тот факт, что 10 лучших спортсменов и 11 спортсменок, участвующих в главном старте этого сезона уже выиграли олимпийские лицензии по итогам планетарного первенства - 2018.-0-