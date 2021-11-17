Белорусы примут сербов в матче за выход в финал ЧЕ по мини-футболу

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу проведет сегодня решающий поединок за выход в финальную стадию чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке минского дворца спорта "Уручье" подопечные Александра Савинцева примут команду Сербии (начало в 18.30; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Два дня назад в сербском Крагуеваце белорусы потерпели поражение со счетом 1:3. Единственный мяч в составе проигравших забил Дмитрий Лось. Чтобы пробиться в число 16 участников 12-го по счету континентального первенства, белорусам необходимо выиграть с разницей в три мяча.

В случае успеха по сумме двух поединков сборная Беларуси попадет в предварительную группу А, где ее соперниками будут хозяева ЧЕ спортсмены Нидерландов, а также команды Украины и Португалии. Финальный турнир пройдет в Амстердаме и Гронингене с 19 января по 6 февраля 2022 года. Сборная Беларуси лишь однажды выступала в финальной стадии чемпионата Европы. В 2010 году подопечные Валерия Досько в Венгрии не смогли выйти из своей предварительной группы, уступив будущему чемпиону сборной Испании и сыграв вничью с серебряным призером командой Португалии.-0-