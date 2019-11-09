Белорусы проиграли армянам на юношеском футбольном турнире в Минске

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеская сборная Беларуси (U-15) проиграла во второй игровой день турнира развития, который проходит футбольном манеже АБФФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом тайме матча с командой Армении белорусы имели большое преимущество, но не сумели добиться успеха. Сразу после перерыва гости провели острую контратаку и открыли счет, а на 53-й минуте забили второй гол. В оставшееся игровое время хозяева много атаковали, но результат не изменился - 2:0 в пользу армянских футболистов.

В стартовом туре подопечные Александра Баранова разгромили сверстников из Гибралтара со счетом 5:0.

Во втором сегодняшнем матче встречаются сборные Венгрии и Гибралтара.

Турнир развития финиширует 11 ноября матчами Армения - Гибралтар (начало в 11.00) и Беларусь - Венгрия (13.30).-0-

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