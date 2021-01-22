Белорусы проиграли египтянам в матче чемпионата мира по гандболу

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси потерпели разгромное поражение в предпоследнем матче второго этапа чемпионата мира, который продолжается в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу с хозяевами мирового первенства подопечные Юрия Шевцова провели из рук вон плохо, проиграв первый тайм с разницей в семь мячей - 14:21. После перерыва игра проходила по тому же сценарию, и в итоге египтяне выиграли со счетом 35:26.

На старте второго этапа белорусы сыграли вничью со шведами (26:26), а 24 января завершат выступление на планетарном форуме встречей с командой Северной Македонии, которая сегодня уступила россиянам - 20:32. В последнем сегодняшнем поединке 4-й группы встретятся гандболисты Швеции и Словении. Положение команд: Египет - 6 очков (4 матча), Швеция - 5 (3), Россия 5 (4), Словения - 4 (3), Беларусь - 2 (4), Северная Македония - 0 (4).

Также сегодня в матчах 3-й группы португальские гандболисты обыграли швейцарцев со счетом 33:29, а сборная Франции одолела исландцев - 28:26. Позже сборная Норвегии встретится с аутсайдером группы командой Алжира. Положение команд: Франция - 8 (4), Португалия - 6 (4), Норвегия - 4 (3), Исландия - 2 (4), Швейцария - 2 (4), Алжир - 0 (3).

Положение команд в других группах таково:

1. Венгрия - 6 очков, Испания - 5, Польша - 4, Германия - 2, Бразилия - 1, Уругвай - 0;

2. Дания - 6, Хорватия - 5, Аргентина - 4, Катар - 2, Япония - 1, Бахрейн - 0.

После завершения матчей второго раунда в четвертьфинал выйдут по две лучших команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0-