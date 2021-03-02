Белорусы проиграли казахстанцам в квалификации ЧЕ по мини-футболу

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу потерпела второе поражение подряд в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Нур-Султане в поединке третьего тура 5-й квалификационной группы подопечные Александра Савинцева уступили сборной Казахстана со счетом 2:5. Уже в первом тайме хозяева трижды поразили ворота Евгения Змысли. После перерыва белорусы пропустили еще два мяча, ответив голами Сергея Крыкуна и Юрия Рабыко. Второй поединок сборных Беларуси и Казахстана состоится 8 марта в Минске.

В стартовом матче белорусы победили на выезде сборную Израиля с крупным счетом 3:0 (голы забили Юрий Рабыко, Максим Евдокимов, Владислав Селюк), а затем уступили в Будапеште венграм со счетом 1:2 (гол у белорусов - Сергей Силивончик). Спортсмены Казахстана до этого разгромили в Нур-Султане венгерскую дружину с результатом 5:0.

Завтра в этой группе сборная Венгрии примет в Будапеште израильтян.

Положение команд: Казахстан - 6 очков (2 матча), Венгрия - 3 (2), Беларусь - 3 (3), Израиль - 0 (1).

В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 9 января по 6 февраля 2022 года.-0-