Белорусы проиграли сенегальцам на ЧМ по пляжному футболу

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу потерпела первое поражение на чемпионата мира в парагвайском Асунсьоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой трети матча с командой Сенегала белорусы пропустили два мяча, затем Олег Гапон сократил разрыв, а в заключительном периоде сенегальцы отличились еще 5 раз, на что белорусы ответили лишь голом Игоря Бриштеля - 2:7.

В другом поединке второго тура предварительной группы С команда России со счетом 1:4 уступила сборной ОАЭ, которую на старте белорусы обыграли с результатом 5:1.

Положение команд после двух игровых дней: Сенегал - 3 очка (разница мячей 14-10), Беларусь - 3 (7-8), ОАЭ - 3 (5-6), Россия - 3 (9-11).

В заключительном туре первого этапа 26 ноября белорусы встретятся с россиянами, а команда ОАЭ сыграет со сборной Сенегала.

Положение дел в остальных группах:

А - Япония - 6 очков, Швейцария - 5, США - 0, Парагвай - 0;

В - Уругвай - 6, Италия - 3, Таити - 3, Мексика - 0;

D - Бразилия - 6, Португалия - 3, Оман - 3, Нигерия -0.

После завершения группового этапа в 1/4 финала выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов. Четвертьфиналы пройдут 28 ноября, полуфиналы - 30 ноября, решающий поединок за чемпионский титул и встреча за бронзовые награды состоятся 1 декабря.

На прошлом планетарном форуме, проходившем в 2017 году в столице Багамских островов Нассау, свой 14-й чемпионский титул завоевала сборная Бразилии, разгромившая в финале команду Таити с результатом 6:0. Бронзу неожиданно выиграла сборная Ирана, победившая в игре за третье место Италию со счетом 5:3.-0-