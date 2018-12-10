Белорус Алексей Кульбаков рассудит матч Лиги чемпионов между "Галатасараем" и "Порту"

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные арбитры получили назначение УЕФА на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между турецким "Галатасараем" и португальским "Порту", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во вторник, 11 декабря, встречу в Стамбуле будет судить белорусская бригада во главе с рефери ФИФА Алексеем Кульбаковым. Его ассистентами станут Дмитрий Жук и Олег Маслянко, дополнительные судьи за воротами - Денис Щербаков и Дмитрий Дмитриев, резервный рефери - Юрий Хомченко.

Футболисты "Порту" уже обеспечили себе первое место в группе D и выход в 1/8 финала чемпионской Лиги, а "Галатасарай" ведет заочную борьбу с московским "Локомотивом" за третье место и путевку в плей-офф Лиги Европы. Турнирное положение после пяти туров: "Порту" - 13 очков, "Шальке" (Гельзенкирхен, Германия) - 8, "Галатасарай" - 4, "Локомотив" - 3.-0-