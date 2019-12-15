Белорусы стали 10-ми на этапе юниорского Кубка IBU по биатлону в Словении

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15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский квартет в составе Дарьи Кудаевой, Виктории Ходасевич, Романа Чепыжова и Кирилла Тюрина занял 10-е место в смешанной эстафете на этапе юниорского Кубка IBU по биатлону, который завершился в Поклюке (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусы проиграли лидерам гонки 3 мин. 44,4 сек (1+11 промахов). На первой позиции разместилась команда Швейцарии с результатом 1 час. 14 мин. 22,6 сек. (1+8). Вторым стал немецкий квартет (отставание 10,2 сек.; 2+7). Замкнули тройку лидеров спортсмены из России (отставание 47,8 сек.; 2+8).-0-