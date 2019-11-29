Белорусы стали 10-ми в командной гонке на этапе КМ по велоспорту на треке в Гонконге

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Евгений Королек, Роман Тишков, Евгений Ахраменко и Михаил Шеметов заняли 10-е место в командной гонке преследования на стартовавшем в Гонконге этапе Кубка мира по велоспорту на треке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусы не смогли преодолеть квалификационный раунд. Золото завоевали спортсмены из Германии Феликс Гросс, Тео Рейнхардт, Леон Роде и Доминик Вайнштейн. В финале они смогли обойти соперников из Новой Зеландии. В споре за бронзу швейцарская дружина была быстрее итальянцев.

Этап Кубка мира по велоспорту на треке в китайском регионе Гонконг продлится до 1 декабря.-0-