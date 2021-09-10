Белорусы стали финалистами турнира по мини-футболу на первых Играх стран СНГ

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы одержали третью победу подряд и вышли в финал турнира по мини-футболу на первых Играх стран СНГ в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале юношеская сборная Беларуси (U-19) обыграла команду Узбекистана со счетом 5:3. В составе победителей голевой дубль оформил Никита Ивашкевич.

На предварительном этапе подопечные Александра Черника разгромили команду Азербайджана с сухим результатом 6:0, а потом обыграли соперников из Кыргызстана - 2:0, заняв первое место в группе В.

В завтрашнем решающем поединке белорусы сойдутся с командой России, которая сегодня победила спортсменов Кыргызстана со счетом 8:1. Неудачники полуфинальных встреч завтра поспорят за бронзовые награды первых Игр стран СНГ.

Для белорусской команды соревнования в столице Татарстана являются проверкой сил перед квалификационным турниром юношеского чемпионата Европы 2022 года. Соперниками белорусов в 7-й отборочной группе будут сверстники из Хорватии, Латвии и Азербайджана.-0-