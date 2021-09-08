Белорусы сыграют с бельгийцами в отборочном матче футбольного чемпионата мира

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси поведут сегодня очередной матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем пятом поединке белорусы примут в Казани лидера квалификационной группы Е команду Бельгии. Эту встречу будет обслуживать польская бригада судей, которую возглавит Павел Рачковски, его ассистентами станут Радослав Сейка и Адам Купсик, резервный рефери - Томаш Мусял. Игра начнется в 21.45 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 2".

Футболисты Бельгии приехали в Казань без ряда игроков основного состава. В частности, с белорусами не сыграют лидер атак бельгийской команды Ромелу Лукаку, основной голкипер Тибо Куртуа, полузащитник Аксель Витсель и защитник Ян Вертонген. В первом круге отборочного турнира белорусские футболисты уступили бельгийцам на их поле с крупным счетом 0:8 и сегодня будут стараться реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Главный тренер белорусской сборной Георгий Кондратьев считает, что его подопечные в последних матчах сыграли неплохо, команда прогрессирует, игроки находятся в хорошем тонусе и сегодня должны хорошо выступить против грозных соперников.

На старте нынешней квалификации белорусы выиграли на своем поле у эстонцев со счетом 4:2. После фиаско в Бельгии последовали еще два поражения - от Чехии (0:1) и Уэльса (2:3). Бельгийцы, кроме виктории над белорусами, обыграли Уэльс (3:1). Эстонию (5:2) и Чехию (3:0), а также сыграли вничью с чехами (1:1). В другом сегодняшнем матче этой группы команда Уэльса примет в Кардиффе сборную Эстонии.

Положение команд: Бельгия - 13 очков (5 матчей), Чехия - 7 (5), Уэльс - 6 (3), Беларусь - 3 (4), Эстония - 0 (3).

Также сегодня пройдут встречи еще в четырех группах:

В - Греция - Швеция, Косово - Испания. Положение команд: Испания - 10 (5), Швеция - 9 (3), Косово - 4 (4), Греция - 3 (3), Грузия - 1 (5).

С - Италия - Литва, Северная Ирландия - Швейцария. Положение команд: Италия - 11 (5), Швейцария - 7 (3), Болгария - 5 (5), Северная Ирландия - 4 (3), Литва - 0 (4).

I - Польша - Англия, Венгрия - Андорра, Албания - Сан-Марино. Положение команд после пяти туров: Англия - 15, Польша - 10, Албания - 9, Венгрия - 7, Андорра - 3, Сан-Марино - 0.

J - Исландия - Германия, Армения - Лихтенштейн, Северная Македония - Румыния. Положение команд после пяти туров: Германия - 12, Армения - 10, Румыния - 9, Северная Македония - 8, Исландия - 4, Лихтенштейн - 0.-0-