Белорусы сыграют с хорватскими гандболистами во втором туре ЧЕ

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси проведут сегодня второй матч первого группового этапа финальной части чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 2-го тура предварительной группы А в австрийском Граце белорусы сыграют с командой Хорватии (начало в 18.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В стартовом матче белорусские гандболисты обыграли сербов (35:30), а хорваты были сильнее черногорцев (27:21). В другой сегодняшней встрече этого квартета сыграют сборные Сербии и Черногории. В последнем туре 13 января подопечные Юрия Шевцова будут соперничать с черногорской дружиной.

Также матчи 2-го тура пройдут в группе С: Испания - Германия, Латвия - Нидерланды. На старте немцы победили нидерландцев (34:23), а испанцы переиграли латвийскую команду (33:22).

В квартете Е сегодня состоятся первые встречи: Венгрия - Россия, Дания - Исландия.

Накануне стартовали команды еще трех групп:

В - Австрия - Чехия - 29:32, Северная Македония - Украина - 26:25;

D - Португалия - Франция - 28:25, Норвегия - Босния и Герцеговина - 32:26;

F - Швеция - Швейцария - 34:21, Словения - Польша - 26:23.

В этом году финальная стадия континентального первенства впервые проходит сразу в трех странах - Австрии, Норвегии и Швеции. После завершения первого группового раунда в основной этап выйдут по две лучшие сборные из шести предварительных квартетов. 12 команд будут разделены на две группы, из которых в полуфинал пройдут по две дружины. Полуфинальные матчи состоятся 24 января, встреча за бронзу - 25 января. Решающий поединок за чемпионский титул состоится 26 января в Стокгольме.-0-