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17 июня 2021, 12:03

Белорусы сыграют с испанцами на старте Евролиги по пляжному футболу

Фото из архива
Фото из архива

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу сегодня начнет выступление на первом этапе очередного розыгрыша Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В португальском Назаре в первом поединке 3-й предварительной группы подопечные Николаса Альварадо сыграют с командой Испании. Завтра белорусы встретятся с россиянами, а 19 июня завершат первый этап матчем с турками. Соперники у белорусской дружины очень серьезные. Россияне, в частности, являются двукратными чемпионами планеты, многократными призерами Евролиги, испанцы трижды были серебряными медалистами мировых первенств и несколько раз выигрывали награды Евролиги. Белорусы в 2018 и 2019 годах финишировали на 5-м месте в этом турнире.

После завершения первого тура Евролиги сборная Беларуси также в Назаре с 21 по 27 июня попытается завоевать путевку в финальную стадию чемпионата мира. В квалификационной группе соперниками белорусской сборной будут команды Испании, Польши и один из победителей предварительного отборочного этапа. По итогам отборочного турнира пропуска в Москву получат 4 команды. Финальная часть планетарного форума с участием 16 команд пройдет в российской столице с 19 по 29 августа. Белорусская команда лишь раз пробилась в финальную часть мирового первенства. В 2019 году в парагвайском Асунсьоне она не смогла выйти в плей-офф, заняв 3-е место в своей предварительной группе.

К состязаниям в Назаре в составе сборной Беларуси готовились 13 футболистов: вратари - Константин Магалецкий, Владимир Устинович (оба - "ЦОР-Масита", Кировск), Станислав Клещук ("Динамо", Минск); полевые игроки - Юрий Петровский, Вадим Бокач, Иван Константинов, Артемий Дрозд, Егор Гордецкий, Антон Акулич (все - "ЦОР-Масита", Кировск), Олег Гапон, Никита Чайковский (оба - "Гроднооблспорт"), Евгений Новиков ("Брест") и Александр Кириллов ("Щучин").-0-

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