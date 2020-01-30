Белорусы сыграют с португальцами на старте квалификации ЧМ по мини-футболу

Во время предматчевой тренировки белорусской сборной. Фото Белорусской ассоциации мини-футбола

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу сегодня стартует в элитном раунде квалификации чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче группы А в португальском Повоа-де-Варзим белорусы встретятся с хозяевами турнира. В другом сегодняшнем поединке итальянцы будут соперничать с финнами. Во второй игровой день, 31 января, подопечные Александра Савинцева сыграют с итальянской сборной, а 2 февраля завершат соревнования матчем с командой Финляндии.

Фото Белорусской ассоциации мини-футбола

Накануне в хорватском Осиеке стартовал турнир в квартете С. Сборная Хорватии одолела соперников из Азербайджана со счетом 2:0, а россияне разгромили словаков - 7:1.

Составы остальных квартетов элитного раунда:

В - Сербия (хозяин турнира), Испания, Украина, Франция;

D - Чехия (хозяин турнира), Словения, Румыния, Казахстан.

Победители четырех групп элитного раунда получат прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2020, а команды, занявшие вторые места, проведут в апреле стыковые поединки за два оставшихся пропуска.

Финальная часть мирового первенства с участием 24 лучших команд планеты пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве.-0-