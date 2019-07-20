Белорусы сыграют с турками на старте квалификации чемпионата мира по пляжному футболу

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу сегодня в Москве примет старт в квалификационном турнире чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свой первый матч предварительного этапа соревнований в российской столице белорусы сыграют с командой Турции (начало в 11.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" ). В другом сегодняшнем поединке группы Е сборная Литвы встретится с командой Швейцарии. Во второму туре 21 июля белорусская команда сыграет с литовцами, а 22 июля завершит первый этап игрой с Швейцарией. На II Европейских играх в Минске белорусы одолели швейцарцев в серии послематчевых пенальти. Однако в итоге сборная Беларуси заняла лишь 7-е место, а Швейцария завоевала бронзу минских игр.

Перед стартом квалификации мирового первенства главный тренер белорусов Николас Альварадо отметил, что в Москве не сыграет один из лидеров белорусской команды, ее капитан Игорь Бриштель, который получил травму на II Европейских играх. Тем не менее его партнеры готовы сыграть на пределе своих возможностей, чтобы выйти в финал планетарного форума и реабилитироваться за неудачное выступление на играх в Минске.

В европейской квалификации принимают участие пять квартетов команд. По итогам первого группового этапа в плей-офф выйдут по три команды из каждого, а также лучшая сборная из занявших четвертые места. Победители матчей 1/8 финала проведут второй групповой этап, после которого по две лучшие дружины получат прямые путевки в финальную стадию мирового первенства, а еще один пропуск разыграют команды, занявшие третьи места на втором групповом этапе. Турнир в Москве завершится 27 июля.

Финальная часть чемпионата мира по пляжному футболу с участием 16 лучших команд со всех континентов планеты пройдет с 21 ноября по 1 декабря в парагвайском Асунсьоне. Два года назад на мировом форуме в столице Багамских островов Нассау чемпионом стала сборная Бразилия, разгромившая в финале команду Таити со счетом 6:0. Обладателями бронзовых медалей стали иранцы, победившие итальянцев - 5:3. Бразильцы 14 раз становились лучшими, по 2 золота у португальцев и россиян, 1 - у французов. Белорусские "пляжники" еще ни разу не выходили в финальную стадию ЧМ.-0-