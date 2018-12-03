Белорусы сыграют в Нидерландах на старте квалификации футбольного Евро-2020

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси начнут отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года гостевой встречей с командой Нидерландов. Игра первого тура отборочной группы С состоится на поле голландцев 21 марта 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".
Расписание остальных игр белорусской сборной:
24 марта - Северная Ирландия - Беларусь.
8 июня - Беларусь - Германия.
11 июня - Беларусь - Северная Ирландия.
6 сентября - Эстония - Беларусь.
10 октября - Беларусь - Эстония.
13 октября - Беларусь - Нидерланды.
16 ноября - Германия - Беларусь.
Путевки в финальную стадию Евро-2020 получат две лучшие команды. Кроме того, белорусские футболисты могут пробиться в финальную часть континентальнго первенства через плей-офф Лиги наций.-0-
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