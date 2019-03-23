Белорусы сыграли вничью в квалификации юношеского ЧЕ по футболу

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) второй раз сыграли вничью в элитном раунде отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре 2-го тура 4-й квалификационной группы в немецком Вормсе с футболистами Словении белорусы пропустили мяч на 31-й минуте. После перерыва подопечные Михаила Мархеля заиграли увереннее, и на 78-й минуте встречи счет сравнял Александр Шестюк, вышедший на замену во втором тайме - 1:1. В первом туре белорусские футболисты с таким же результатом завершили поединок с командой Германии.

В заключительном туре 26 марта белорусской сборной предстоит встретиться с исландскими сверстниками, которые в первой игре одолели словенцев - 2:1, а затем сыграли вничью с немцами - 3:3.

Турнирное положение после двух игровых дней: Исландия - 4 очка (разница мячей - 5-4), Германия - 2 (2-2), Беларусь - 2 (2-2), Словения - 1 (2-3).

По итогам соревнований в восьми квартетах элитного раунда путевки в финальную стадию получат победители групп, а также 7 команд из занявших вторые места. Финальный турнир юношеского континентального первенства с участием 16 сборных пройдет с 3 по 19 мая на футбольных аренах Ирландии, команда которой освобождена от отборочных матчей.-0-