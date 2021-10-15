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15 октября 2021, 18:46

Белорусы успешно стартовали в мировом финале конкурса баскетбольного мастерства FIBA

Фото Белорусской федерации баскетбола
Фото Белорусской федерации баскетбола

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские команды успешно стартовали в мировом финале конкурса баскетбольного мастерства под эгидой FIBA, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

Мужская сборная Беларуси (U-15), цвета которой защищали Кирилл Баранчеев, Степан Абрамович, Антон Калякин, Евгений Калюшик и Егор Комлач, а также запасные Виталий Дучко, Станислав Кабанов, Данила Семенюк, Матвей Дегтяр, одержали уверенную победу над сверстниками из Албании - 126:160. Впереди у подопечных Сергея Шайковского виртуальные противоборства с дружинами Аргентины (16 октября) и Монголии (18 октября).

Белорусские девушки, также выступающие в возрастной категории U-15, не оставили шансов камерункам - 136:148. В основной состав команды Татьяны Цирулевой вошли Анастасия Авсиевич, Софья Каменева, Диана Линдерова, Яна Борисевич, Александра Полубок. В любой момент усилить игру были готовы Елизавета Гришкевич, Мария Лясковская, Ксения Сокальская, Марта Супрун.

Фото Белорусской федерации баскетбола
Фото Белорусской федерации баскетбола

В следующих матчах белоруски поспорят с командами Суринама (17 октября) и Австралии (19 октября).

По итогам группового этапа, как в соревнованиях парней, так и девушек, по две лучших команды из каждого пула выйдут в 1/8 финала.

Беларусь принимает участие в новом турнире Международной федерации баскетбола. Согласно системе соревнований каждая команда заочно встречается с каждым соперником в рамках своей группы. Коллективы в составе пяти игроков проходят эстафету на время, а ее ход фиксируется на видео, которое немедленно отправляется в Международную федерацию баскетбола для определения качества и скорости прохождения испытания. Если мяч не достиг цели либо участник нарушил правила, начисляются штрафные очки. Победителем в данном состязании считается команда, набравшая наименьшее количество баллов. В 2020 году наша мужская команда U-17 вошла в восьмерку сильнейших.

В финале ФИБА выступают по 32 лучших сборных мира у парней и девушек, успешно прошедших квалификацию в своем регионе.-0-

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