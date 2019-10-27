Белорусы уступили сербам во 2-м туре квалификации юношеского ЧЕ по футболу

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) потерпели первое поражение в домашнем отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем матче с сербами на минском стадионе "Трактор" хозяева открыли счет на 15-й минуте после точного удара Кирилла Зиновича. Пропустив мяч, сербские футболисты заиграли гораздо активнее, и в концовке первой половины игры Борис Крстич дважды поразил ворота белорусов - 2:1 в пользу сербов. После перерыва результат не изменился.

В первом туре соревнований в квалификационной группе 6 подопечные Андрея Скоробогатько сыграли вничью с венгерскими сверстниками (0:0), которые сегодня разгромили команду Латвии со счетом 3:0. На старте латвийские футболисты были сильнее сербов - 2:1.

Турнирное положение после двух игровых дней:

В заключительном туре белорусы сыграют с Латвией, а венгры встретятся с сербской командой.

В следующий отборочный этап юношеского континентального первенства выйдут команды занявшие 1-2-е места в 13 квалификационных группах, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи позиции. Финальная стадия юношеского чемпионата Европы пройдет в мае 2020 года на аренах Эстонии.-0-