Белорусы узнали соперников на старте открытого чемпионата Австралии по теннису

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мельбурне прошла жеребьевка первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучшая на сегодняшний день белорусская теннисистка Арина Соболенко (12-й номер мирового рейтинга) посеяна под 11-м номером и в поединке первого раунда встретится с испанкой Карлой-Суарес Наварро (54). Соперница Александры Саснович (99) определится после окончания квалификационных поединков. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко на этот раз не выйдет на корты "Мельбурн Парка" из-за личных проблем. Она является двукратной победительницей Ausralian Open, выиграв его дважды подряд - в 2012 и 2013 годах.

В первом раунде мужского одиночного разряда оппонентом белоруса Егора Герасимова (99) будет норвежский теннисист Каспер Рууд (53). В основную сетку может пробиться еще один белорус Илья Ивашко (148), который сегодня во втором раунде квалификации переиграл американца Дениса Кудлу (107), а завтра в решающем поединке за выход в основной этап встретится с китайцем Чже Ли (206).

Матчи основного этапа австралийского первенства пройдут с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд Australian Open-2020 составляет $71 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $4,1 млн.-0-