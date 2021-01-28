Белорусы узнали соперников в футбольной квалификации молодежного Евро-2023

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу 2023 года (U-21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты белорусской "молодежки" попали в квалификационную группу D. Там соперниками подопечных Сергея Ясинского будут сверстники из Португалии, Исландии, Греции, Кипра и Лихтенштейна.

Составы остальных групп:

А - Австрия, Норвегия, Финляндия, Эстония, Хорватия, Азербайджан.

В - Германия, Польша, Венгрия, Латвия, Сан-Марино, Израиль.

С - Испания, Словакия, Литва, Северная Ирландия, Мальта, Россия.

Е - Нидерланды, Швейцария, Уэльс, Гибралтар, Молдова, Болгария.

F - Италия, Швеция, Ирландия, Босния и Герцеговина, Люксембург, Черногория.

G - Англия, Чехия, Словения, Андорра, Албания, Косово.

Н - Франция, Украина, Сербия, Северная Македония, Армения, Фарерские острова.

I - Бельгия, Дания, Шотландия, Турция, Казахстан.

Отборочный турнир молодежного Евро-2023 продлится с марта 2021-го по июнь 2022 года. В финальную стадию континентального первенства напрямую попадут победители девяти групп и лучшая команда из занявших вторые места. Остальные 8 обладателей вторых мест в сентябре 2022 года в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в финал. Решающий этап с участием 14 сборных пройдет в июне-июле 2023 года на футбольных аренах Грузии и Румынии, команды которых освобождены от отборочных игр.-0-