Белорусы в очередной раз доказали, что могут принимать состязания любого уровня - прыгунья с шестом Ирина Жук

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в очередной раз доказали, что способны принимать состязания любого уровня, и матчевая встреча Европа - США - яркое тому подтверждение. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала многократная чемпионка Беларуси, участница Игр-2016 Ирина Жук, выступавшая в составе сборной Европы в прыжках с шестом и занявшая 5-е место (4 м 60 см).

"Поражена атмосферой матчевой встречи и воодушевлена тем, что тут происходит. Болельщики просто невероятные - не ожидала такой поддержки. Для меня выступление в Минске - большая ответственность: за нами следят не только родственники и друзья, болеет вся Беларусь", - сказала Ирина Жук.

В программу исторического матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

В каждом виде программы выступают по восемь атлетов (по четыре представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Участие в турнире принимают около 350 атлетов, белорусскую сборную в составе команды Европы на турнире представляют 14 атлетов.

Соревнования стартовали сегодня и завершатся 10 сентября.-0-