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16 мая 2021, 21:57

Белорусы выиграли пять медалей на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии

Фото Getty Images
Фото Getty Images

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы выиграли пять медалей на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде (Венгрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Серебряные награды в гонках байдарок-двоек на 500 м выиграли Никита Бориков и Дмитрий Натынчик. Итоговый результат белорусов – 1 мин. 32,47 сек. Обойти их смог лишь испанский дуэт Родриго Германде/Маркус Вальц – 1 мин. 31,82 сек. Третье место заняли байдарочники из Украины Олег Кухарик и Дмитрий Даниленко – 1 мин. 33,09 сек.

Медали аналогичного достоинства в стартах каноэ-одиночек на 500 дистанции выиграл Максим Петров – 1 мин. 53,25 сек. Опередить белоруса смог лишь немецкий атлет Мориц Адам – 1 мин. 53,22 сек. Третье место занял Хосе Рамона Пельера Кордова из Кубы – 1 мин. 53,85 сек.

В гонках каноэ-одиночек у женщин на 5000 м серебряную медаль выиграла Ольга Климова с результатом – 25 мин. 49,31 сек. Золото на счету чилийской спортсменки Марии Майльярд  – 25 мин. 05,17 сек. Третье место за собой оставила кубинка  Ярислейдис Дюбуа – 25 мин. 59,76 сек.

В стартах байдарок-четверок на 500 м Марина Литвинчук, Надежда Попок, Ольга Худенко и Инна Савчук также стали обладательницами серебра. Их итоговое время – 1 мин. 38,37 сек. Первенствовали немки – 1 мин. 36,75 сек. Третья позиция у датчанок – 1 мин. 38,96 сек.

Бронзовой медалью копилку  наград сборной Беларуси на этапе Кубка мира в Венгрии пополнили Никита Бориков, Дмитрий Натынчик, Владислав Литвинов, Алексей Мисюченко в стартах байдарок-четверок на 500 м – 1 мин. 23,93 сек. Обогнать белорусский квартет смогли лишь соперники из Испании – 1 мин. 22,15 сек., а также немецкий экипаж – 1 мин. 22,80 сек.-0-

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