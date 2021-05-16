Белорусы выиграли пять медалей на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы выиграли пять медалей на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде (Венгрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Серебряные награды в гонках байдарок-двоек на 500 м выиграли Никита Бориков и Дмитрий Натынчик. Итоговый результат белорусов – 1 мин. 32,47 сек. Обойти их смог лишь испанский дуэт Родриго Германде/Маркус Вальц – 1 мин. 31,82 сек. Третье место заняли байдарочники из Украины Олег Кухарик и Дмитрий Даниленко – 1 мин. 33,09 сек.
Медали аналогичного достоинства в стартах каноэ-одиночек на 500 дистанции выиграл Максим Петров – 1 мин. 53,25 сек. Опередить белоруса смог лишь немецкий атлет Мориц Адам – 1 мин. 53,22 сек. Третье место занял Хосе Рамона Пельера Кордова из Кубы – 1 мин. 53,85 сек.
В гонках каноэ-одиночек у женщин на 5000 м серебряную медаль выиграла Ольга Климова с результатом – 25 мин. 49,31 сек. Золото на счету чилийской спортсменки Марии Майльярд – 25 мин. 05,17 сек. Третье место за собой оставила кубинка Ярислейдис Дюбуа – 25 мин. 59,76 сек.
В стартах байдарок-четверок на 500 м Марина Литвинчук, Надежда Попок, Ольга Худенко и Инна Савчук также стали обладательницами серебра. Их итоговое время – 1 мин. 38,37 сек. Первенствовали немки – 1 мин. 36,75 сек. Третья позиция у датчанок – 1 мин. 38,96 сек.
Бронзовой медалью копилку наград сборной Беларуси на этапе Кубка мира в Венгрии пополнили Никита Бориков, Дмитрий Натынчик, Владислав Литвинов, Алексей Мисюченко в стартах байдарок-четверок на 500 м – 1 мин. 23,93 сек. Обогнать белорусский квартет смогли лишь соперники из Испании – 1 мин. 22,15 сек., а также немецкий экипаж – 1 мин. 22,80 сек.-0-