Белорусы выиграли серебро турнира Европейского кадетского цикла по фехтованию в Венгрии

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные белорусские саблисты Евгений Коженевский, Степан Коваль, Руслан Куприятнов и Михаил Прокопик выиграли серебро международного командного турнира из серии Европейского кадетского цикла в Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На пути в финал белорусы оставили не у дел сверстников из США (45:31), Турции (45:38), Румынии (45:36), Венгрии (45:35) и России (45:43). Увы, но в решающем поединке Евгений Коженевский, Степан Коваль, Руслан Куприятнов, Михаил Прокопик уступили дружине США - 36:45.

В состязаниях, которые проходили в венгерском Геделле принимали участие 43 команды из 17 стран, всего 193 спортсмена. -0-