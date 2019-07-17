Белорусы вышли в финал молодежной Лиги наций по баскетболу 3х3

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская молодежная сборная Беларуси (U-23) пробилась в финальный этап Лиги наций по баскетболу 3х3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Два заключительных тура предварительного раунда прошли в китайском Ичане. Там белорусы обменялись победами с командой Японии - 18:21 и 20:15, обыграли команды Китая - 20:14 и Таиланда - 17:14, а также дважды уступили россиянам - 6:21 и 16:21.

По итогам шести предварительных этапов подопечные Дмитрия Колтунова, которые в этом сезоне дебютировали в Лиге наций, заняли второе место в группе Азия-Европа и завоевали право сыграть в решающем раунде. Он пройдет 13-15 сентября в Будапеште с участием 16 лучших команд.

В составе белорусской команды играют Андрей Рогозенко, Валентин Назаров, Тимофей Поролев и Максим Лютыч.-0-