Белорусы вышли в финал молодежной Лиги наций по баскетболу 3х3

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская молодежная сборная Беларуси (U-23) пробилась в финальный этап Лиги наций по баскетболу 3х3, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Два заключительных тура предварительного раунда прошли в китайском Ичане. Там белорусы обменялись победами с командой Японии - 18:21 и 20:15, обыграли команды Китая - 20:14 и Таиланда - 17:14, а также дважды уступили россиянам - 6:21 и 16:21.
По итогам шести предварительных этапов подопечные Дмитрия Колтунова, которые в этом сезоне дебютировали в Лиге наций, заняли второе место в группе Азия-Европа и завоевали право сыграть в решающем раунде. Он пройдет 13-15 сентября в Будапеште с участием 16 лучших команд.
В составе белорусской команды играют Андрей Рогозенко, Валентин Назаров, Тимофей Поролев и Максим Лютыч.-0-
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