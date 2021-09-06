Белорусы вышли в полуфинал Игр стран СНГ в турнире по баскетболу 3х3

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская и женская сборные Беларуси по баскетболу 3х3 вышли в полуфинал первых Игр стран СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На предварительном этапе женского турнира белорусские баскетболистки уверенно переиграли соперниц из Узбекистана - 22:11 и Армении - 19:11, но уступили россиянкам - 12:18. Сегодня в полуфинале белоруски вновь встретятся с узбекскими спортсменками и в случае победы сыграют в финале с российской командой. В составе сборной Беларуси под руководством Юрия Волка в Казани выступают Екатерина Карчевская, Наталья Горбачева, Елена Титовец и Ирина Кравченко.

В состязаниях мужчин белорусы стали первыми в предварительной группе В, победив команды Азербайджана - 20:12 и Кыргызстана - 16:11. Сегодня в поединке за выход в финал белорусские баскетболисты сыграют с узбеками. Во втором полуфинале россияне будут соперничать с азербайджанцами. Главный тренер белорусской дружины Дмитрий Колтунов рассчитывает на успешную игру Тимура Дрюкова, Алексея Навойчика, Виталия Лебедева и Кирилла Васковцова.

В столице Татарстана Беларусь будет представлена в турнирах по бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, дзюдо, каратэ, настольному теннису, пулевой стрельбе, самбо, спортивной борьбе, таиландскому боксу, мини-футболу и танцевальному спорту. Всего на первые Игры стран СНГ заявлено 1100 атлетов в возрасте от 14 до 23 лет из девяти стран: Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Беларуси, России. В программу Игр включено 16 видов спорта, в которых будут разыграны 182 комплекта наград.

Первоначально соревнования должны были пройти с 20 по 27 августа 2020 года, затем из-за пандемии коронавируса были перенесены на сентябрь того же года и впоследствии на 2021 год.-0-