Белорусы выступили удовлетворительно на ЧМ по борьбе в Казахстане - Маджидов

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов назвал выступление белорусских атлетов на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан) удовлетворительным. Об этом глава БФБ сказал корреспонденту БЕЛТА.

"Был план в каждом виде борьбы: вольной, греко-римской и женской брать лицензию, получилось завоевать только две путевки на главный старт четырехлетия. Сейчас атлеты будут готовиться в своем ритме к лицензионным турнирам и Олимпийским играм. Какие-то изменения в тренировочном процессе грядут после выступления спортсменов в Токио. Олимпиада станет финальным экзаменом", - сказал Камандар Маджидов.

Чемпионат мира по борьбе прошел 14-22 сентября в Нур-Султане (Казахстан). Ирина Курочкина (весовая категория 57 кг) завоевала бронзовую медаль и выиграла олимпийскую лицензию. В стартах "классиков" пропуск на Олимпиаду получил Николай Стадуб (87 кг), завершивший турнир на пятой позиции итогового протокола.-0-