Спорт Белорусы выступят в 27 видах программы чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ Артем Козырь. Фото из архива 21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В венгерском Сегеде сегодня стартовал чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Эта регата является квалификационной к Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА. Белорусские спортсмены выступят в 27 видах программы из 30. В состав белорусской команды вошли 27 спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Роман Петрушенко и Андрей Богданович, трехкратный чемпион мира Артем Козырь, медалистки Олимпийских игр Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Надежда Попок, Маргарита Махнева, чемпионка IІ Европейских игр Елена Ноздрева (каноэ). Медали и олимпийские лицензии будут разыграны в гонках мужских байдарок-одиночек (200 и 1000 м), байдарок-двоек (1000 м), байдарок-четверок (500 м), каноэ-одиночек (1000 м) и каноэ-двоек (1000 м), а также женских байдарок-одиночек (200 и 500 м), байдарок-двоек (500 м), байдарок-четверок (500 м), каноэ-одиночек (200 м) и каноэ-двоек (500 м). Максимальная квота на Игры не должна превышать 18 человек от страны. Лицензии неименные. Помимо этого награды будут разыграны в 18 неолимпийских дисциплинах. Предварительные заезды состоятся 21-22 августа, финалы пройдут 23-25 августа. В мировом первенстве участвуют около 1500 спортсменов из 80 стран.-0-

