Белорусы выступят в четырех видах программы девятого дня ЧМ по легкой атлетике в Дохе

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы выступят в четырех видах программы девятого дня чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 16:30 и 18:00 пройдет квалификация у метателей копья. В группе А Беларусь представит Павел Мелешко, в группе В - Алексей Котковец. Квалификационный норматив - 84 м либо попадание в топ-12 атлетов.

В 17:39 на старт дистанции 100 м с барьерами выйдет Эльвира Герман. Для попадания в полуфинал белоруске необходимо в своем забеге занять место не ниже четвертого. Еще четыре спортсменки будут отбираться по лучшему времени.

В 17:50 начнутся квалификационные старты в прыжках в длину у женщин. Белоруска Анастасия Мирончик-Иванова выступит в группе В. Путевку в финал гарантирует результат 6 м 75 см либо попадание в число 12 сильнейших спортсменок.

В 23:59 на старт выйдут марафонцы. В их числе белорусский атлет Владислав Прямов.

Белорусы пока не открыли счет наградам планетарного первенства. Лидируют в медальном зачете американцы (9 золотых, 9 серебряных, 3 бронзовых медали). На втором месте китайцы (3 золота, 3 серебра, 3 бронзы). Замыкают тройку сильнейших спортсмены из Кении (3 золотых и 2 бронзовых награды).-0-