Белорусы выступят в четырех видах программы шестого дня ЧМ по легкой атлетике в Дохе

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты выступят в четырех видах программы шестого дня чемпионата мира в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня спринтерскими забегами на 100 м в 16:43 начнут соревнования десятиборцы, среди которых и белорус Виталий Жук. Здесь спортсмены-универсалы пройдут испытания в прыжках в длину (17:30), толкании ядра (18:50), прыжках в высоту (20:20) и беге на 400 м (23:32).

В толкании ядра у женщин выполнить квалификационный норматив 18 м 40 см или попасть в топ-12 попробуют Алена Дубицкая (группа А) и Елена Пасечник (группа В).

В предварительных забегах на 1500 м, которые начнутся в 17:59, примет участие Дарья Борисевич. Для попадания в полуфинал белоруске необходимо финишировать не ниже шестого места или добираться по лучшему времени в числе еще шести спортсменок.

Также в программе выступлений белорусов в шестой день планетарного первенства значится решающая стадия состязаний молотобойцев у мужчин. Глеб Дударев и его конкуренты в 21:40 начнут выяснять, кто из них достоин места в тройке сильнейших.

После пяти дней состязаний в Дохе белорусы не открыли счет наградам чемпионата мира.

В тройке лидеров спортсмены США (7 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали). Далее идут атлеты Китая (2-3-3) и Ямайки (2-2-0). Всего на пьедестал главного старта сезона в мире легкой атлетики всходили представители 19 стран. -0-