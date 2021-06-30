Белорусы взяли бронзу на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Хорватии

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Осиеке (Хорватия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В командном миксте в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м из трех положений белорусский дуэт Юрий Щербацевич/Мария Мартынова заняли третье место. По итогам квалификации наш дуэт набрал 582 очка и получил право побороться за бронзовую награду с соперниками из Венгрии Эстер Мезарош и Иштваном Пени. Юрий Щербацевич и Мария Мартынова более уверенно провели стрельбу и стали обладателями бронзовой награды.

Победили на Кубке мира в миксте в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м из трех положений Наталья Кочанска и Мацей Ковалевич из Польши, которые в финале были сильнее хорватских стрелков Снежаны Пейич и Петара Горсы.

Юрий Щербацевич и Мария Мартынова после завершения этапа Кубка мира продолжат подготовку к Играм в Токио.-0-