Белорусы взяли еще восемь наград на I Играх стран СНГ в Казани

Фото Министерства спорта и туризма Республики Беларусь

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь медалей завоевали накануне белорусские спортсмены в очередной соревновательный день на I Играх стран СНГ в Казани, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. На высшую ступень пьедестала почета поднялась самбистка Анастасия Грищенко (весовая категория свыше 80 кг). В этом же виде единоборств Анастасия Скворцова (72 кг) стала обладательницей серебряной награды. В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 м среди юниоров белорус Александр Леснухин занял второе место. Еще пять бронзовых медалей принесли в копилку команды Беларуси представители самбо. Бронзу завоевали Эдуард Куцко (79 кг), Виктория Мажуга (50 кг), Анастасия Подолячина (59 кг), Ксения Бакуменко (69 кг) и Полина Грамотнева (80 кг). Таким образом, на счету белорусских спортсменов 6 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых наград. Они занимают пятое место в командном зачете. В тройке лучших - дружины России (81-21-29), Узбекистана (17-26-24) и Азербайджана (12-9-18).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!