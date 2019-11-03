Белорусы заняли 13-е место на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Евгений Королек и Роман Тишков заняли 13-е место в мужском мэдисоне на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Минске.

Золотая медаль в этом виде программы досталась датчанам Лассе Норману Хансену и Микаэлю Моркову. Серебро на счету французов Бриана Кокара и Бенжамена Тома. Бронзовые медали выиграли испанцы Альберт Барсело Торрес и Себастиан Мора Ведри.

Золотую медаль в скрэтче для белорусской команды выиграл Евгений Королек. Бронзу в женской гонке по очкам завоевала Татьяна Шаракова.

С 31 октября по 3 ноября Минск принимает первый в олимпийском сезоне этап Кубка мира по велоспорту на треке. В состязаниях участвуют 57 команд из 44 стран мира, которые спорят за медали и рейтинговые очки к Играм-2020. В программу соревнований вошли такие дисциплины, как индивидуальный и командный спринт, командная и индивидуальная гонка преследования, кейрин, омниум, мэдисон, скрэтч и гонка по очкам.-0-